Zwei Gäste sitzen im Lüneburger Beach Club.

Philipp Schulze/dpa

Bremen. Stadtstrände und coole Bars auf Dachterrassen sind angesagt. Mit lässiger Loungemusik, DJs, Live-Konzerten, Sand und Palmen sorgen sie in Niedersachsen und Bremen für urbane Sommerurlaubsstimmung. Eine kleine Auswahl.

In die Karibik, ans Mittelmeer oder vielleicht doch lieber an die portugiesische Algarve? Vieles ist in diesem Sommer coronabedingt noch nicht möglich oder jedenfalls nicht ratsam. Neben der Nordsee-Küste und den strandbeglückten Ostfriesis