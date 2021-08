Herbert Diess, Vorsitzender des Vorstands der Volkswagen AG, spricht.

Carsten Koall/dpa/Archivbild

Wolfsburg. „Elf ist eine gute Zahl“ - so könnte man den Spruch von Ex-Übervater Piëch über die einst zwölf VW-Marken variieren, nachdem die Mehrheit an Bugatti abgegeben wurde. An der neuen Aufstellung will Konzernchef Diess festhalten. Die interne Abstimmung könne aber noch besser sein.

Volkswagen-Konzernchef Herbert Diess will an der Zahl und Zuordnung der wichtigsten Marken in Europas größter Autogruppe vorerst nicht mehr rütteln. Die verschiedenen Ableger müssten jedoch noch stärker darauf achtgeben, Größenvorteile und