Der Auspuff eines Motorrads.

Rene Traut/dpa

Hannover. Tausende Motorradfahrer haben am Wochenende in mehreren Städten gegen Fahrverbote, Straßensperrungen und Geschwindigkeitsbegrenzungen für Zweiräder protestiert.

In Hannover versammelten sich am Sonntag laut Polizei rund 850 Biker. „Es ist alles nach Plan gelaufen, und es hat keine Zwischenfälle gegeben“, berichtete Mitorganisatorin Manuela Meyer. Auch in Oldenburg gab es Proteste, rund 125 Motorra