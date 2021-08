Ein S-Bahn-Zug steht am Bahnsteig.

Holger Hollemann/dpa/Symbolbild

Hannover. Die Bundespolizei hat eine Frau mit rund 3,3 Promille aus einem Zug in Hannover geholt.

Ein Zugbegleiter hatte die Beamten am Samstag gerufen. Die 23-Jährige habe sich zwar unauffällig verhalten, sei aber orientierungslos gewesen, teilte ein Sprecher der Bundespolizei am Sonntag mit. Sie war in einem Intercity aus Berlin unte