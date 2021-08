Ein Rettungsfahrzeug der Feuerwehr ist im Einsatz.

Lüneburg. Zwei Brände haben in Lüneburg für Lösch- und Rettungseinsätze mit jeweils rund 100 Feuerwehrleuten gesorgt.

Nach einer mutmaßlichen Brandstiftung in der geschlossenen Station der Psychiatrischen Klinik Lüneburg mussten am Freitagabend zunächst 82 Menschen für die Löscharbeiten in Sicherheit gebracht werden, wie die Polizei am Sonntag mitteilte.