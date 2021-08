31-Jähriger bei Verkehrsunfall in Garrel gestorben

Der Schriftzug „Unfall“ leuchtet auf einem Streifenwagen.

Stefan Puchner/dpa/Symbolbild

Garrel. Ein 31-jähriger Mann ist am frühen Sonntagmorgen mit seinem Auto im Kreis Cloppenburg tödlich verunglückt.

Zwei weitere Fahrzeuginsassen - ein 33 und ein 34 Jahre alter Mann - wurden laut Polizei bei dem Unfall schwer verletzt. Der Fahrer war auf einer Straße in Garrel in Fahrtrichtung Bösel in einer scharfen Linkskurve nach rechts von der