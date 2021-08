Hygiene-Regeln hängen September 2020 vor Fahrgeschäften auf dem Schützenplatz.

Julian Stratenschulte/dpa/Archivbild

Hannover. Kein Autoscooter, keine Festzelte, keine Gäste - in vielen Kreisen in Niedersachsen fallen auch in diesem Jahr die Schützenfeste aus. Der Aufwand während der Corona-Zeit ist einfach zu groß. Die meisten Schützen bleiben ihren Vereinen dennoch treu.

Auch in diesem Jahr fallen in vielen Orten in Niedersachsen die Schützenfeste aus. Zwar sind trotz Corona-Pandemie inzwischen auch solche größeren Feste erlaubt, allerdings nur mit einem ausgearbeiteten Hygienekonzept. Gerade für die kleine