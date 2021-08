„Polizei“ steht auf der Uniform eines Polizisten.

Osnabrück. Nach wie vor gehen viele Menschen betrügerischen Anrufern auf den Leim, bei denen sich die unbekannten Täter als Angehörige in Not ausgeben. Nun gibt es eine neue Spielart dieser „Enkeltricks“, vor der die Polizei warnt.

Die Polizei warnt vor einer neuen Spielart des „Enkeltricks“, bei dem Anrufer sich bei ihren meist älteren Opfern als Angehörige in Not ausgeben, um so an Geld zu kommen. Die neue Masche bestehe darin, dass die Anrufer mit der Angst um die