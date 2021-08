Eine Person springt von einem Kajak in das Fahrwasser des Nord-Ostsee-Kanals.

Jonas Walzberg/dpa

Brunsbüttel. Sie sind jung und entschlossen: Mehrere Hundert Demonstranten machen ihren Widerstand gegen den Bau eines Terminals für Flüssigerdgas in Brunsbüttel deutlich. Es geht ihnen um mehr als Klimaschutz. Einige Teilnehmer wurden in Gewahrsam genommen.

Bei einer Demonstration gegen ein geplantes Terminal für Flüssigerdgas (LNG) in Brunsbüttel haben Aktivisten am Sonnabend Gleise in einem Industriegebiet besetzt und den Nord-Ostsee-Kanal mit Kanus blockiert. Nach Angaben der Organisatoren