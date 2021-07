Das Gelände des Watt En Schlick-Festival am Kurhausstrand.

Markus Hibbeler/dpa

Varel. Drei Tage Live-Musik, Tanzen und Spaß im Schlick: Zum „Watt en Schlick Festival“ im friesischen Dangast werden mitten in der Corona-Pandemie Tausende Besucher erwartet. Kann das bei steigenden Inzidenzen gut gehen?

Als Modellprojekt des Landes Niedersachsen hat in Dangast mit einem umfassenden Hygienekonzept das „Watt en Schlick Festival“ begonnen. Zu dem dreitägigen, weitgehend ausverkauften Open-Air-Festival am Jadebusen im Kreis Friesland werden an