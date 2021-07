Die Leuchtschrift „Unfall“ auf dem Dach eines Polizeiwagens.

Carsten Rehder/dpa/Symbolbild

Wedemark. Ein Verkehrsunfall mit mehreren Autos hat auf der A7 in der Wedemark in der Region Hannover am Freitag eine Vollsperrung verursacht.

Ersten Erkenntnissen nach seien sechs Autos ineinandergeprallt, sagte ein Sprecher der Autobahnpolizei. Ein Mensch sei in ein Krankenhaus gekommen, sieben weitere wurden vor Ort behandelt. Wie schwer sie verletzt wurden und wie es zu dem U