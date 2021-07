Ein Blaulicht auf dem Dach eines Polizeiwagens.

Friso Gentsch/dpa

Lüneburg. Nach einem Streit zwischen zwei Gruppen in Lüneburg, bei dem ein 28-Jähriger durch Stiche lebensgefährlich verletzt worden war, sucht die Polizei weiter nach dem bislang unbekannten Täter.

Die Ermittler bitten Zeugen, die Hinweise auf das Geschehen in der Nacht zum Dienstag machen können, sich zu melden, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Aktuell würden auch Spuren ausgewertet. Das Opfer wurde notoperiert und ist nicht me