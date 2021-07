Sonne schien im Juli in Niedersachsen zu wenig

Die Sonne scheint durch leichte Zirrus-Wolken hindurch.

Markus Scholz/dpa/Symbolbild

Offenbach. Niedersachsen hat im Juli eher zu wenig Sonne abbekommen.

Insgesamt gab es 175 Sonnenstunden, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Freitag in Offenbach (Hessen) mitteilte. Das waren für Niedersachsen weniger Sonnenstunden als im langjährigen Mittel von 191 Stunden. Nur in Nordrhein-Westfalen sc