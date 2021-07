Ein Schild weist auf die Maskenpflicht hin.

Hauke-Christian Dittrich/dpa/Symbolbild

Stade. Nach dem Discobesuch von mehreren später positiv auf das Coronavirus getesteten Personen kontaktiert der Landkreis Stade nun rund 800 Disco-Gäste.

Das Gesundheitsamt appellierte an die Gäste, die am Freitag vergangener Woche (23. Juli) eine Diskothek in der Gemeinde Heinbockel besucht hatten, auf Symptome zu achten und bei Erkrankungen den Hausarzt aufzusuchen, wie der Kreis am Freit