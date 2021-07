Fahrzeugkolonnen sind dicht gedrängt auf der Autobahn 2 zu sehen.

Peter Steffen/dpa/Symbolbild

Hannover. Urlauber müssen sich am Wochenende auf viele Staus auf den Autobahnen in Niedersachsen einstellen. Besonders in den Baustellenbereichen auf der A1 und der A7 könnten Autofahrer viel Zeit verlieren. Ein Grund dafür ist der Start der Sommerferien in Süddeutschland.

Der ADAC rechnet am kommenden Wochenende mit vollen Autobahnen in Niedersachsen. Ein Grund dafür sei, dass mit Baden-Württemberg und Bayern auch die letzten beiden Bundesländer in die Sommerferien starten. „Alle sind unterwegs und viele fah