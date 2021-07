Eine Spritze wird vor den Schriftzug „Impfung“ gehalten.

Friso Gentsch/dpa/Symbolbild

Hamburg. Anfangs ein knappes Gut, ist mittlerweile viel Corona-Impfstoff vorhanden. Baten die Länder früher den Bund nachdrücklich um zügige Lieferung, so schicken sie jetzt überschüssige Dosen an ihn zurück. Niedersachsen macht da keine Ausnahme.

Vor dem Hintergrund einer nachlassenden Impfnachfrage wird das Land Niedersachsen 120.400 ungenutzte Impfdosen des Herstellers Astrazenca an den Bund zurückgeben. Wie das Gesundheitsministerium am Freitag mitteilte, reiche der Bestand in de