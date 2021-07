Hannover. Niedersachsens Wirtschaftsminister Bernd Althusmann (CDU) bleibt bei seinem Nein zur Impfpflicht. Er drängt aber darauf, dass Unternehmen bei ihren Mitarbeitern für eine Impfung werben.

Niedersachsens Wirtschaftsminister Bernd Althusmann bleibt bei seiner Ablehnung einer Impfpflicht, wirbt aber für ein Impfgebot in Unternehmen. „Betriebe sollten ihre Mitarbeiter von der hohen Bedeutung einer Impfung gegen Corona überzeugen und sie ermutigen, sich impfen zu lassen“, erklärte der CDU-Politiker am Donnerstag am Rande seiner Sommerreise gegenüber unserer Redaktion.

Betriebe sollen fürs Impfen werben

„Ich gehe davon aus, dass wir bis Ende September zwischen 70 und 80 Prozent unserer Bevölkerung durchgeimpft bekommen“, sagte der stellvertretende Ministerpräsident. Dafür aber müsse noch „eine Menge Überzeugungsarbeit“ geleistet werden und müssten auch die Betriebe in Niedersachsen ihr Werben fürs Impfen fortsetzen und ausbauen.

Sina Schuldt/dpa

Impfpflicht „offensichtlich falsche Weg“

Eine Impfpflicht sei der „offensichtlich falsche Weg“, eine tatsächliche Umsetzung für die Gesamtbevölkerung fraglich, zumal bereits über 50 Prozent der Menschen vollständig geimpft seien. „Derzeit infizieren sich in der Regel nur die Ungeimpften und voraussichtlich mit dem hoch infektiösen Deltavirus womöglich gerade die jüngeren Menschen. Wir haben aber alle eine gemeinsame Verantwortung für den Gesundheitsschutz, eine sorglose und unbegründete Impfverweigerung ist ein Risiko für uns alle“, sagte Althusmann.

Impfung von Beschäftigten im Gesundheitswesen „Selbstverständlichkeit“

Eine gesetzliche Impflicht aber betrachte er nach wie vor skeptisch, dies gelte selbstverständlich auch für Beschäftigte im Gesundheits- und Bildungsbereich, denen eine Impfung nach Althusmanns Ansicht aber durchaus „mit großem Nachdruck ans Herz gelegt“ werden sollte. „In Gesundheitsberufen ist die Impfbereitschaft bereits sehr groß. Ich halte es auch für eine Selbstverständlichkeit, dass insbesondere Menschen im Gesundheitswesen sich selbst und damit auch ihre Patienten schützen“, betonte Niedersachsens Vize-Regierungschef gegenüber unserer Redaktion.