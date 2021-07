Niedersachsenmetall: Impfpflicht wäre unzulässiger Eingriff in Privatsphäre

Als Arbeitgeber kann man seinen Mitarbeitern nur ein niedrigschwelliges Impfangebot machen und an die, die geimpft werden können, appellieren, sich auch impfen zu lassen, sagt Niedersachsenmetall-Chef Volker Schmidt.

Kay Nietfeld

Osnabrück. Wer für die Tech-Riesen Google und Facebook in den USA arbeitet und zurück ins Büro will, muss geimpft sein. Ähnliches hält Niedersachsenmetall-Hauptgeschäftsführer Volker Schmidt in Deutschland nicht für möglich und nötig.