Das Wrack einer verunglückten Cessna hängt am Kran an Bord des Tonnenlegers „Norden“.

Lennart Stock/dpa

Norderney. Nach dem Absturz eines Kleinflugzeuges vor Norderney schließt die Staatsanwaltschaft gesundheitliche Probleme des Piloten als Unglücksursache aus.

Eine Obduktion des Leichnams des 65 Jahre alten Piloten habe „absturzbedingte tödliche Verletzungen“ als Todesursache gegeben, sagte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft in Aurich am Donnerstag. Der Pilot kam also durch den Aufprall der Mas