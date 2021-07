Ein Fußball liegt vor der Partie im Netz.

Frankfurt am Main. Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) hat die Nachholspiele der Drittligisten VfL Osnabrück und des TSV Havelse neu angesetzt.

Wie der Verband am Donnerstag in Frankfurt am Main mitteilte, spielt der VfL am 18. August (19.00 Uhr/MagentaSport) gegen den MSV Duisburg. Am 8. August (13.00 Uhr/MagentaSport) gastiert Aufsteiger TSV Havelse beim Ruhrpott-Club. Duisburg