Drogen- und Tablettenfund: Mann in Delmenhorst festgenommen

Ein Polizist mit Handschellen und Pistole am Gürtel.

Oliver Berg/dpa/Symbolbild

Delmenhorst. Die Polizei in Delmenhorst hat einen 39-Jährigen wegen des Verdachts auf den Handel mit Drogen und Tabletten festgenommen.

Gegen den Mann werde bereits seit rund zwei Monaten ermittelt, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Am Anfang der Woche wurde er dann festgenommen. Bei der Durchsuchung von Wohnungen, die mit dem Mann in Verbindung gebracht wurden, entdec