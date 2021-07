Hannovers Trainer Jan Zimmermann geht über den Platz.

Carmen Jaspersen/dpa/Archivbild

Hannover. Trainer Jan Zimmermann von Hannover 96 hat vor dem Duell mit Hansa Rostock am Samstag (13.30 Uhr/Sky) trotz Zuschauerrückkehr und dem 1:1 in Bremen vor dem Aufsteiger gewarnt.

„Es wird ein ganz anderes Spiel als in Bremen“, sagte der neue Coach des Fußball-Zweitligisten am Donnerstag. „Es wird mit Sicherheit ein schweres Spiel. Wir müssen Geduld bewahren und dürfen nicht in die Konter laufen.“Die Niedersachsen e