Binnenschiff kollidiert mit Eisenbahnbrücke in Elsfleth

Elsfleth. Bei der Kollision eines Binnenschiffs mit der Eisenbahnbrücke in Elsfleth (Kreis Wesermarsch) ist der Schiffsführer verletzt worden.

Wie die Wasserschutzpolizei am Donnerstag mitteilte, fuhr das Schiff am Vorabend auf der Hunte von Oldenburg Richtung Weser. Dabei war das Binnenschiff zu hoch für die Durchfahrt. Erst blieb ein auf Deck geparktes Auto unten an der Eisenba