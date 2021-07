Althusmann besucht Impfstoffabfüllung in Hameln

Bernd Althusmann (CDU), Wirtschaftsminister von Niedersachsen.

Moritz Frankenberg/dpa/Archivbild

Hameln. Auf seiner Sommerreise durch Niedersachsen besucht Wirtschaftsminister Bernd Althusmann (CDU) heute in Hameln die Firma Siegfried.

An dem Standort in Südniedersachsen füllt das Schweizer Unternehmen den Impfstoff von Biontech und Pfizer ab. Das Vakzin wird nach Ministeriumsangaben nach Hameln geliefert und dort in kleineren Mengen zum weiteren Verbrauch steril abgefül