Hannover. Die Regionaldirektion der Bundesagentur für Arbeit (BA) informiert heute über die Arbeitsmarktentwicklung in Niedersachsen und Bremen im Juli.

Zuletzt hatte sich die Situation in beiden Bundesländern gefestigt.In Juni war die Arbeitslosenquote in Niedersachsen im Vergleich zum Mai um 0,2 Punkte auf 5,5 Prozent zurückgegangen. Knapp 242.000 Menschen waren ohne Job, drei Prozent we