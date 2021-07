Mitarbeiter der Feuerwehr in Schutzanzügen trainieren das Abdichten eines Lecks.

Sina Schuldt/dpa

Wilhelmshaven. Feuerwehrleute haben bei einer Übung im Güterverkehrszentrum des JadeWeserPorts in Wilhelmshaven die Absicherung eines havarierten Kesselwagens trainiert.

Dazu hatte die Deutsche Bahn den konzerneigenen Ausbildungszug „Gefahrgut“ in die Jadestadt gebracht. In roten Schutzanzügen übten die Feuerwehrkräfte am Mittwoch, nachgestellte Leckagen an dem Kesselwagen zu finden und abzudichten. Nach A