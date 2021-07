Eine Statue der Justitia hält eine Waage und ein Schwert in der Hand.

Arne Dedert/dpa/Symbolbild

Bremen. Das Landgericht Bremen hat zwei 39 und 34 Jahre alte Männer wegen bandenmäßigen Drogenhandels im großen Stil zu Haftstrafen von zwölfeinhalb Jahren beziehungsweise neun Jahren und zwei Monaten verurteilt.

Die Kammer ordnete zudem die Einziehung von insgesamt mehr als 4,4 Millionen Euro an, wie das Gericht am Mittwoch mitteilte.Eine entscheidende Rolle spielten in dem Prozess Informationen, die französische Ermittler aus verschlüsselten Chat