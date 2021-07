Ein Blaulicht leuchtet auf dem Dach eines Polizeifahrzeugs.

Karl-Josef Hildenbrand/dpa/Symbolbild

Leer (Ostfriesland). Im Fall der mutmaßlichen Vergewaltigung einer jungen Frau in Leer in Ostfriesland sitzen die drei tatverdächtigen Männer wegen gemeinschaftlicher Vergewaltigung in Untersuchungshaft.

Zunächst hatte die Staatsanwaltschaft von einem sexuellen Übergriff gesprochen, der aktuelle Haftbefehl enthalte den Tatvorwurf der mutmaßlichen Vergewaltigung, sagte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft in Aurich am Mittwoch. Zum genauen A