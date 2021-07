In den Ferien: Unbekannte kleben Grundschultüren zu

Elze. Zumindest die Schüler dürften diesen Streich wohl lieber während der Schulzeit statt in den Ferien erlebt haben: Unbekannte Täter haben sämtliche Schließzylinder der Eingangstüren einer Grundschule im Landkreis Hildesheim mit Sekundenkleber verklebt.

Weder die Türen am Haupteingang oder zum Schulhof noch der Kücheneingang oder der Seiteneingang zum Keller der Astrid-Lindgren-Grundschule in Elze hätten sich öffnen lassen, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Der Streich sei zwei Mitarbei