Eine Statue der Justitia steht unter freiem Himmel.

Arne Dedert/dpa/Symbolbild

Hannover. Die Digitalisierung macht auch vor Niedersachsens Gerichtssälen nicht Halt. In Pandemie-Zeiten hat sie einen regelrechten Schub bekommen. Doch nicht alles funktioniert online.

Per Video-Schalte Anhörungen führen und zu Hause digitale Akten sichten: Die Arbeit vieler Richterinnen und Richter in Niedersachsen hat sich in den vergangenen Jahren stark verändert. „Die Corona-Pandemie hat der Digitalisierung der Gerich