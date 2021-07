Unbekannte sprengen Geldautomaten in Barsinghausen

Der Schriftzug „Polizei“ steht auf einem Streifenwagen.

Jens Büttner/dpa-Zentralbild/ZB/Symbolbild

Barsinghausen. Unbekannte haben in der Nacht zum Mittwoch einen Geldautomaten in Barsinghausen in der Region Hannover gesprengt.

Der Automat befand sich im Vorraum eines Discounter-Marktes, wie ein Polizeisprecher am Mittwochmorgen mitteilte. Demnach entstand durch die Explosion ein Gebäudeschaden in zunächst unbekannter Höhe. Auch die Höhe eines möglichen Diebesgut