So sieht Niedersachsens Antwort auf steigende Corona-Inzidenzwerte aus

Diskotheken, Clubs und Shisha-Bars müssen in Niedersachsen nun ab einer örtlichen Inzidenz von 10 schließen. Vorher lag der Inzidenz-Grenzwert bei 35.

Sophia Kembowski/dpa

Hannover. Mehr Gelassenheit beim Freizeitsport und in Restaurants, härtere Hand bei Diskos und Clubs: Damit reagiert das Land Niedersachsen auf den Anstieg der Corona-Infektionszahlen.

Die deutlich ansteckendere und besonders aggressive Delta-Variante des Coronavirus ist in Niedersachsen mittlerweile vorherrschend. Das hat Gesundheitsministerin Daniela Behrens (SPD) am Dienstag in Hannover erklärt und gleichzeit