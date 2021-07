Niedersachsen beweist mit neuen Corona-Regeln Fingerspitzengefühl

Der gastronomische Bereich gilt nicht als Corona-Infektionstreiber in Niedersachsen und darf von den Kommunen trotz steigender Inzidenzwerte großzügig behandelt werden.

Ronny Hartmann/dpa

Hannover. Nicht mit der Corona-Keule, sondern gezielt dort ansetzend, wo Ansteckungen um sich greifen: So sieht Niedersachsens neue Antwort auf steigende Inzidenzwerte aus. Ein gescheiter Weg, aber nur eine Zwischenlösung. Ein Kommentar.

Die Inzidenzwerte in Niedersachsen steigen seit Tagen kontinuierlich an. Am Dienstag lag der Landeswert bei 15,5, in Wolfsburg bei etwas über 36 und im Kreis Lüneburg sogar bei fast 60. Private Feiern in der Gastronomie mit bis zu