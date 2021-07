Das Logo der Daimler AG in der Morgendämmerung.

Marijan Murat/dpa/Archivbild

Stuttgart. Angesichts der Halbleiter-Krise in der Fahrzeugbranche hat der Autobauer Daimler erneut an drei deutschen Standorten die Produktion zumindest teils unterbrochen und Tausende Mitarbeiter in die Kurzarbeit geschickt.

Betroffen sind Beschäftigte der Mercedes-Werke in Sindelfingen, Rastatt und Bremen, wie der Konzern am Dienstag in Stuttgart auf Anfrage bestätigte.Obendrein steht auch die Produktion im ungarischen Werk in Kecskemét erstmal still - nach D