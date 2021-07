Das Wrack einer verunglückten Cessna hängt am Kran eines Schiffes.

Lennart Stock/dpa

Norderney. Nach dem Absturz eines Kleinflugzeuges mit einem Toten über der Nordsee vor der Insel Norderney suchen Ermittler nach der Unglücksursache.

Drei Experten der Bundesstelle für Flugunfalluntersuchung (BFU) seien bereits am Montag an den Unglücksort gereist und unterstützten die Bergungsarbeiten, sagte ein Sprecher der Braunschweiger Behörde am Dienstag. Ein Teil des Wracks wurde