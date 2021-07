Ein Schild an einem See warnt vor Blaualgen.

Sina Schuldt/dpa/Symbolbild

Hemmoor. Wegen giftiger Blaualgen ist ein weiterer Badestrand in Niedersachsen gesperrt worden.

Das Gesundheitsamt des Landkreises Cuxhaven untersagte am Montag vorübergehend das Baden am Heidebadestrand in Hemmoor. Besuchern des Strandbades am Heidesee drohten Erkrankungen sowohl nach dem Verschlucken von Wasser als auch beim direkt