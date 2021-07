Der Großflecken ist der zentrale Platz der Stadt mit vielen Geschäften, aber leider auch vielen Leerständen. Im Vordergrund der neugotische Rathaus der Stadt.

Peter Vogel

Neumünster. In Neumünster ist alles klein, bescheiden, aber von beachtlicher innerer Größe. Die Tuchmacher-Stadt wird seit Jahrhunderten unterschätzt und kann doch mit einem Touristenliebling wie Hamburg mithalten.

Es wurde schon so viel geschrieben darüber, wie unglaublich hässlich Neumünster sei. Diese Stadt in der Mitte Schleswig-Holsteins, die vom Magazin Focus in steter Regelmäßigkeit als gefährlichste Deutschlands beschrieben wird und deren Bewo