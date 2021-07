Das Rathaus von Wolfsburg.

Moritz Frankenberg/dpa/Archivbild

Wolfsburg. Für die Oberbürgermeisterwahl in Wolfsburg im September läuft die Bewerbungsphase als Nachfolger für den scheidenden Amtsinhaber Klaus Mohrs (SPD) aus.

Die Einreichungsfrist für die OB-Wahl 2021 endet am Montag, wie eine Stadtsprecherin sagte. Der Wahlausschuss tagt dann am Donnerstag. Der 69-jährige Mohrs tritt nach zehn Jahren im Amt nicht mehr an. Gewählt wird am 12. September, eine mö