Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) spricht bei einem Interview.

Hannover. Seit Jahrzehnten hat die CDU bei den Kommunalwahlen in Niedersachsen in der Summe die Nase vorn. Der SPD-Landesvorsitzende und Ministerpräsident Stephan Weil hofft, dass seine Partei am 12. September in den Kommunen mit Bürgernähe punktet.

Nach Einschätzung des SPD-Landesvorsitzenden und niedersächsischen Ministerpräsidenten Stephan Weil könnte es bei dem anstehenden Kommunalwahlen am 12. September in den Kommunen Niedersachsens keine eindeutige Gewinner-Partei geben. „Ich gl