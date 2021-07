Ein Transparent der Gewerkschaft Verdi mit der Aufschrift „Warnstreik“.

Hannover. In der Tarifrunde des genossenschaftlichen Großhandels hat die Gewerkschaft Verdi erneut zu Warnstreiks in Edeka-Lagern aufgerufen.

Am Montag solle das Edeka-Zentrallager in Lauenau im Landkreis Schaumburg betroffen sein, kündigte die Gewerkschaft an. Ab 4.00 Uhr seien die Beschäftigten zu einem befristeten Warnstreik aufgerufen. Von den Lagerstandorten aus werde ein G