Sexueller Übergriff: Drei Haftbefehle wieder in Vollzug

Ein Blaulicht leuchtet auf dem Dach einer Polizeistreife.

Lino Mirgeler/dpa/Symbolbild

Leer (Ostfriesland). Nach einem sexuellen Übergriff in Leer in Ostfriesland müssen drei Tatverdächtige nun doch in Untersuchungshaft.

Das teilten die Staatsanwaltschaft Aurich und die Polizei am Dienstagabend mit.Die drei Tatverdächtigen im Alter von 18, 20 und 21 Jahren waren nach der Tat am Samstagmorgen festgenommen und am Sonntag einem Haftrichter vorgeführt worden.