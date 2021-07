Eine FFP2-Maske liegt auf einem Leuchttisch.

Frank Rumpenhorst/dpa/Illustration

Lüneburg. Der Landkreis Lüneburg hat derzeit den höchsten Corona-Inzidenzwert in Niedersachsen - ab Dienstag sollen daher strengere Regeln gelten.

Nach Angaben des Robert Koch-Instituts lag die Inzidenz in dem Landkreis am Sonntag bei 59,2. Am Freitag hatte der Landkreis eine weitere Verfügung veröffentlicht, demnach greifen von Dienstag an strengere Regeln: Bei Zusammenkünften drinn