Emstek. Reifenplatzer und Funkenflug von einer Felge haben einen Brand an der Autobahn 1 im Raum Emstek im Landkreis Cloppenburg verursacht.

Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, meldeten mehrere Autofahrer am Samstagnachmittag das Feuer an der Fahrbahn in Richtung Osnabrück. Als die Feuerwehr eintraf, standen Teile des Grünstreifens sowie eines angrenzenden Stoppelfeldes in Fl