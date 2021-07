Männer belästigen 17-Jährige an Bahnhof

Eine Polizeistreife fährt zu einem Einsatz.

Patrick Seeger/dpa/Symbolbild

Bremen. Drei Männer haben in Bremen am frühen Samstagmorgen eine 17-Jährige an einem Bahnhof bedrängt und sexuell belästigt.

Die Jugendliche wollte am Mahndorfer Bahnhof vom Zug in einen Bus umsteigen, wie die Polizei mitteilte. Drei Männer, die sie demzufolge bereits im Zug angesprochen hatten, stiegen ebenfalls dort aus. Sie sprachen sie den Angaben nach erneu