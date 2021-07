Der Siegerhengst des internationalen Trakehner Hengstmarktes, „Kaiser Milton“, steht nach der Siegerehrung bereit.

Jutta Bauernschmitt/dpa/Archivbild

Bad Bevensen. Der preisgekrönte Trakehnerhengst „Kaiser Milton“, um den es einen langen Rechtsstreit gab, ist an einem Herzfehler gestorben.

Der preisgekrönte Trakehnerhengst „Kaiser Milton“, um den es einen langen Rechtsstreit gab, ist an einem Herzfehler gestorben. Er habe deswegen Wasser in die Lungen bekommen und musste am Sonntag (18. Juli) in einer Klinik eingeschläfert we