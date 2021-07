Start in Tourismus-Hochsaison: Kaum Sorge vor Infektionen

Zahlreiche Touristen warten im Fährhafen vor der Überfahrt zur Insel Langeoog.

Hauke-Christian Dittrich/dpa/Archivbild

Langeoog. Trotz langsam steigender Corona-Infektionszahlen in Niedersachsen läuft das Tourismusgeschäft auf den Ostfriesischen Inseln mit dem Start der Sommerferien an diesem Wochenende zur Hochsaison an.

Die Freude bei den Insulanern, die mehrheitlich vom Tourismus leben, sei unheimlich groß, Gäste begrüßen zu können, sagte Langeoogs Inselbürgermeisterin Heike Horn (parteilos) der Deutschen Presse-Agentur. „Das überwiegt eindeutig. Die Sor