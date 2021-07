Fallschirmspringer aus Niedersachsen springen bei einer Übung mit Gleitschirmen.

Bernd Wüstneck/dpa-Zentralbild/dpa/Archivbild

Bodenfelde. Mut, Fitness und vor allem Genauigkeit brauchen die Teilnehmer beim Wettbewerb im Zielspringen der Fallschirmspringer. Zehn Mannschaften kämpfen am Wochenende in Bodenfelde darum, wer das nur zentimetergroße Ziel am besten trifft.

Sie springen aus einem Kilometer Höhe aus einem Hubschrauber, nur um auf einem winzig kleinen Ziel zu landen. In Bodenfelde im Landkreis Northeim messen sich am Wochenende Deutschlands beste Fallschirmspringer im Zielspringen. „Der Zielpunk