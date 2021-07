Corona-Fall in Diskothek: Stadt prüft Quarantäne-Maßnahmen

Eine Lösung wird auf eine Testkassette eines Corona-Schnelltests aufgeträufelt.

Robert Michael/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild

Osnabrück. Nach dem Besuch eines mit Corona infizierten Mannes in einer Osnabrücker Diskothek am vergangenen Samstag könnten mehr als 400 Menschen aus der Stadt und dem Landkreis Osnabrück in Quarantäne geschickt werden.

Das hänge davon ab, welche Virus-Variante der Diskobesucher gehabt habe, sagte eine Stadtsprecherin am Freitag. Bei der Delta-Variante seien die Geimpften und Genesenen von der Quarantäne ausgenommen, bei der ansteckenderen Gamma-Variante