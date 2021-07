Weiter deutlich steigende Corona-Inzidenz in Niedersachsen

Proben für einen PCR-Test werden von einem Laboranten verpackt.

Sina Schuldt/dpa/Symbolbild

Hannover. In Niedersachsen steigen die Corona-Inzidenzzahlen weiter deutlich.

Nach Angaben des Robert Koch-Instituts (RKI) lag der landesweite Sieben-Tage-Inzidenzwert am Freitag bei 14,9, am Donnerstag hatte er bei 13,9 gelegen. Für das Land Bremen gab das RKI am Freitag 12,5 Corona-Neuinfektionen auf 100.000 Einwo