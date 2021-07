Ein Polizei Blaulicht bei der Unfallaufnahme.

Stefan Puchner/dpa/Symbolbild

Bersenbrück. Ein Sattelzug hat am Donnerstagnachmittag für eine mehrstündige Sperrung der B68 bei Bersenbrück (Landkreis Osnabrück) gesorgt.

Wie die Polizei am Freitag mitteilte, hatte sich in einer Linkskurve der Sattelauflieger gelöst. Der 57 Jahre alte Fahrer habe die Zugmaschine halten können, der Auflieger prallte aber nach rechts in die Leitplanke. Der Fahrer blieb unverl